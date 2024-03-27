В Прикамье на территории монастыря произошел пожар

На территории Соликамского Свято-Троицкого мужского монастыря произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило 27 марта в 12 часов 43 минуты. Загорелась кровля подсобного помещения.
— К месту вызова были незамедлительно направлены силы и средства в количестве 33 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России 26 человек личного состава и 6 единиц техники, — отметили в пресс-службе МЧС Прикамья.
В 12:48 пожар удалось локализовать. В 13:07 открытое горение ликвидировали. Площадь пожара составила 150 кв. м.
К счастью, никто не пострадал, однако в МЧС подчеркивают, что информация оперативная и подлежит уточнению. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.