Приговор экс-главе депстроя Самары Сергею Шанову устоял в апелляции

Сергея Шанова обвиняли в растрате и злоупотреблении полномочиями. Изначально чиновник попал под пристальное внимание правоохранителей после командировки в ОАЭ. В прокуратуре посчитали, что он незаконно возместил из городского бюджета свои затраты на поездку за рубеж. Это была сумма в 65 тысяч рублей.