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Приговор экс-главе депстроя Самары Сергею Шанову устоял в апелляции

Самарскому чиновнику, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями и растрате, не удалось оспорить приговор.

Источник: администрация Самары

Экс-глава департамента градостроительства Самары Сергей Шанов не смог оспорить свой приговор. Областной суд 26 марта 2024 года оставил решение предыдущей инстанции без изменения, пишет Волга Ньюс.

Сергея Шанова обвиняли в растрате и злоупотреблении полномочиями. Изначально чиновник попал под пристальное внимание правоохранителей после командировки в ОАЭ. В прокуратуре посчитали, что он незаконно возместил из городского бюджета свои затраты на поездку за рубеж. Это была сумма в 65 тысяч рублей.

В дальнейшем выяснилось, что Сергей Шанов утвердил на новую должность в департаменте свою знакомую. Впоследствии она стала его женой. Чиновник несколько раз выплачивал ей необоснованные премии. Ущерб бюджету составил 665 тысяч рублей.

В декабре 2023 года Ленинский районный суд Самары вынес Сергею Шанову приговор. Ему назначили штраф. Защита чиновника обжаловала решение, однако апелляционная инстанция оставила его без изменения.