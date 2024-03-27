Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Актобе закрыли из-за подтопления талыми водами

В связи с проведением работ по очистке взлетно-посадочной полосы аэропорт Актобе закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 06.30 утра до 17.00 вечера, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта Актобе.

Источник: Nur.kz

На период закрытия аэропорта, задержаны следующие рейсы:

  • SCAT/DV496/ Стамбул — Актобе;
  • SCAT/DV1722/ Актобе — Астана;
  • FLYARYSTAN/KC7191/ Алматы — Актобе;
  • FLYARYSTAN/KC7192/ Актобе — Алматы;
  • QAZAQ AIR/IQ399/ Астана — Актобе;
  • QAZAQ AIR/IQ395/ Актобе — Атырау;
  • QAZAQ AIR/IQ396 Атырау — Актобе;
  • QAZAQ AIR/IQ400 Актобе — Астана;
  • AIR ASTANA/KC863/ Алматы — Актобе;
  • AIR ASTANA/KC864/ Актобе — Алматы;
  • SCAT/DV5263/ Шарм — Эш — Шейх — Актобе;
  • SCAT/DV5264/ Актобе — Шарм — Эш — Шейх;
  • SCAT/DV721/ Астана — Актобе;
  • SCAT/DV722/ Актобе — Астана.

«Актуальное расписание рейсов просим уточнять в справочной службе аэропорта или в справочных службах авиакомпаний», — обратились в пресс-службе аэропорта.

Напомним, в регионе наблюдается сложная паводковая ситуация. Так, в селах Байганинского и Темирского районов затоплено пять домов и 34 подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. На борьбу с паводками брошены все силы, также на помощь спасателям выехали коллеги из Мангистауской области.

А жители садоводческого коллектива на окраине Актобе вооружились лодками. Иначе добраться до домов и обратно невозможно. Кроме того, в областном центре оказались в беде медицинские работники, они не могли выбраться из помещения из-за большой воды. Им нужно было ехать на вызов. Спасатели вывели медиков в безопасную зону. В селе Канай сейчас проводится эвакуация местных жителей.