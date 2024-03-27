Аэропорт Актобе закрыли из-за подтопления талыми водами

А жители садоводческого коллектива на окраине Актобе вооружились лодками. Иначе добраться до домов и обратно невозможно. Кроме того, в областном центре оказались в беде медицинские работники, они не могли выбраться из помещения из-за большой воды. Им нужно было ехать на вызов. Спасатели вывели медиков в безопасную зону. В селе Канай сейчас проводится эвакуация местных жителей.