«Сотрудник ФСБ» из «Крокуса», о котором писали на Украине, оказался строителем

Он с дочерью эвакуировался из зала во время стрельбы со стороны холла. «Поэтому я террористов не видел, так как они в этот момент вошли в зал, а мы вышли с балкона в холл на втором этаже», — пояснил собеседник агентства. Он назвал это везением, а происходившее — ужасным. Собеседник агентства сообщил, что в здании сработала система оповещения. «Сразу включили объявление том, что по техническим причинам необходимо выполнить эвакуацию из зала», — сказал Алексей. Из «Крокуса» вместе с ребенком они выбежали не из центрального входа, а «откуда-то сбоку, где шли строительные работы».