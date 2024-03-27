«Сотрудник ФСБ» из «Крокуса», о котором писали на Украине, оказался строителем

«Меня зовут Алексей и никакого отношения к ФСБ или какой-то силовой структуре я не имею. Работаю в строительной фирме», — сказал он. По его словам, он был на концерте с дочерью. Места у них были на балконе.
Ранее в украинских Telegram-каналах появились публикации, в которых утверждалось, что в зале «Крокуса» находились сотрудники спецслужб. Там же были опубликованы фотографии нескольких зрителей, которые спокойно сидели на верхних рядах, когда возле сцены началась стрельба. Среди них было фото Алексея, которого приняли за сотрудника ФСБ.
«То, что сейчас там про меня всякие картинки рисуют в интернете, — это подло, нагло. В общем-то даже комментировать это я смысла не вижу. Не понимаю, какими словами можно чушь эту комментировать», — сказал Алексей.
Собеседник ТАСС рассказал, что когда началась стрельба, не все понимали, что происходит. «Кто-то говорил, что взрывают петарды, пускают фейерверки и так далее. Потом, когда начались крики, стало понятно, что это совсем другая история», — добавил он. По его словам, сначала люди забегали из холла в зал, так как сначала стреляли в вестибюле. «В основном кричали женщины и говорили, что идет террористическая атака, что там люди с оружием», — рассказал мужчина.
Он с дочерью эвакуировался из зала во время стрельбы со стороны холла. «Поэтому я террористов не видел, так как они в этот момент вошли в зал, а мы вышли с балкона в холл на втором этаже», — пояснил собеседник агентства. Он назвал это везением, а происходившее — ужасным. Собеседник агентства сообщил, что в здании сработала система оповещения. «Сразу включили объявление том, что по техническим причинам необходимо выполнить эвакуацию из зала», — сказал Алексей. Из «Крокуса» вместе с ребенком они выбежали не из центрального входа, а «откуда-то сбоку, где шли строительные работы».