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Воронежские врачи спасли месячную девочку после внезапной остановки дыхания

Ребенка принесли на плановый осмотр.

Источник: РИА "Воронеж"

Врачи Воронежской городской клинической поликлиники № 1 (ВГКП № 1) спасли месячную девочку после внезапной остановки дыхания. Ребенка принесли на плановый осмотр к отоларингологу.

На аудиоскрининге девочка чувствовала себя удовлетворительно, но врач обратила внимание на заложенность носа и учащенное сердцебиение ребенка.

После спасения бригада скорой помощи доставила малышку в областную детскую клиническую больницу № 2. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. О случае рассказали в пресс-службе ВГКП № 1 в среду, 27 марта.

Инцидент произошел в феврале 2024 года.

После остановки дыхания отоларинголог и педиатр кабинета неотложной помощи приступили к оказанию ребенку первой помощи и провели девочке сердечно-легочную реанимацию.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 1 провели сложную операцию по извлечению пули. Мужчине разрезали слизистую носа лазерным ножом, сделали отверстие в кости и вытащили инородный предмет.

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