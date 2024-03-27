Воронежские врачи спасли месячную девочку после внезапной остановки дыхания

Врачи Воронежской городской клинической поликлиники № 1 (ВГКП № 1) спасли месячную девочку после внезапной остановки дыхания. Ребенка принесли на плановый осмотр к отоларингологу.
На аудиоскрининге девочка чувствовала себя удовлетворительно, но врач обратила внимание на заложенность носа и учащенное сердцебиение ребенка.
После спасения бригада скорой помощи доставила малышку в областную детскую клиническую больницу № 2. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. О случае рассказали в пресс-службе ВГКП № 1 в среду, 27 марта.
Инцидент произошел в феврале 2024 года.
После остановки дыхания отоларинголог и педиатр кабинета неотложной помощи приступили к оказанию ребенку первой помощи и провели девочке сердечно-легочную реанимацию.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Воронежской городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 1 провели сложную операцию по извлечению пули. Мужчине разрезали слизистую носа лазерным ножом, сделали отверстие в кости и вытащили инородный предмет.