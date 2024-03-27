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Мужчину, принуждавшего сына к драке, арестовали на 10 суток. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте мужчина, принуждавший сына к драке, получил 10 суток ареста и штраф, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

На днях в соцсетях завирусилось видео с камеры наблюдения, на котором в одном из ташкентских дворов мужчина принуждал своего сына к драке с одноклассником. Мальчики повздорили из-за мяча, рассказали в программе «Миллар».

«Бей, чтобы лицо было в крови. Я сам буду отвечать», — так, по словам пострадавшего, отец научил своего сына в ходе подросткового конфликта.

Учтепинский районный суд по уголовным делам приговорил мужчину к 10 суткам административного ареста и штрафу.

Его признали виновным в мелком хулиганстве и вовлечении несовершеннолетнего в совершение правонарушения.

Наказание за эти правонарушения предусмотрены в статьях 183 и 188−1 Кодекса об административной ответственности.

Напомним, что трое суток ареста получил столичный кондуктор за регулярные домогательства к пассажирке.

штрафы