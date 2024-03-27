Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хайбуллинском районе Башкирии подтопило дороги и придомовые территории

Глава администрации Хайбуллинского района РБ Рустам Шарипов в своем телеграм-канале сообщил о первых подтоплениях в период половодья-2024. Он призвал местных жителей помочь в откачке воды.

9

«Непогода в виде обильных осадков сегодня ночью вызвала подтопления дорог, подвалов и придомовых территорий жилых домов в ряде населенных пунктов района. Обращений много, реагируем. Последствия на местах на данный момент устраняются. Призываем жителей тоже по возможности участвовать в ликвидации последствий подтопления и рекомендуем соблюдать все необходимые меры безопасности», — написал он.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что ледовые заторы на реках Башкирии будут выявлять с вертолета и беспилотников.