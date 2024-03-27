В Хайбуллинском районе Башкирии подтопило дороги и придомовые территории

«Непогода в виде обильных осадков сегодня ночью вызвала подтопления дорог, подвалов и придомовых территорий жилых домов в ряде населенных пунктов района. Обращений много, реагируем. Последствия на местах на данный момент устраняются. Призываем жителей тоже по возможности участвовать в ликвидации последствий подтопления и рекомендуем соблюдать все необходимые меры безопасности», — написал он.