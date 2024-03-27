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Миллиардер из Магнитогорска перевел 10 млн рублей пострадавшим при теракте

МАГНИТОГОРСК, 27 марта, ФедералПресс. Миллиардер из Магнитогорска Игорь Рыбаков перечислил десять миллионов рублей пострадавшим и семьям погибших в ходе теракта в Crocus City Hall.

Источник: РИА "Новости"

«Я хочу принять участие в поддержке тех, кто пострадал или погиб. Я очень хочу, чтобы наша страна была безопасной. И я очень соболезную семьям, родным, близким погибших и пострадавших», — сказано в телеграм-канале бизнесмена.

Деньги предприниматель перевел в благотворительный фонд «Российский Красный Крест».

Рыбаков призвал бизнес-сообщество не оставаться в стороне.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что шесть ребят, которые приняли участие в спасении людей во время теракта в Crocus City Hall, получили свои награды.

благотворительность