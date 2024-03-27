Миллиардер из Магнитогорска перевел 10 млн рублей пострадавшим при теракте

«Я хочу принять участие в поддержке тех, кто пострадал или погиб. Я очень хочу, чтобы наша страна была безопасной. И я очень соболезную семьям, родным, близким погибших и пострадавших», — сказано в телеграм-канале бизнесмена.
Деньги предприниматель перевел в благотворительный фонд «Российский Красный Крест».
Рыбаков призвал бизнес-сообщество не оставаться в стороне.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что шесть ребят, которые приняли участие в спасении людей во время теракта в Crocus City Hall, получили свои награды.