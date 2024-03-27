Продлили арест бизнесмену, обвиняемому в покушении на главу района под Воронежем

По версии следствия, причиной преступления стало то, что Богомазов не мог открыть продуктовый магазин в Рамони потому, что здание было построено с нарушениями градостроительных норм. В администрации от предпринимателя потребовали их устранить. Но вместо того, чтобы выполнить законные требования, бизнесмен затаил злобу на главу района. И установил взрывное устройство, которое должно было сработать при открытии водительской двери. В Следственном комитете утверждают, что вину Богомазова подтверждают найденные при обыске предметы и документы, а также результаты экспертиз.