Продлили арест бизнесмену, обвиняемому в покушении на главу района под Воронежем

В Басманном районном суде Москвы приняли решение продлить на три месяца арест обвиняемого в попытке подрыва машины экс-главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова предпринимателя Андрея Богомазова. Его задержали в середине июля 2023 года. Сам бизнесмен своей вины в покушении на убийство, в порче машины, и в хранении взрывчатки не признает.
Упирая на якобы плохое состояние здоровья, Богомазов вместе со своими адвокатами попытался добиться изменения меры пресечения до суда на домашний арест. Однако ему, напротив, продлили содержание под стражей еще на три месяца. То есть, как минимум, до 17 июня.
Напомним, 26 декабря 2019 года Николай Фролов утром собирался ехать на работу на своей машине. Но как только он открыл дверь, раздался взрыв. Фролов получил ранения, попал в реанимацию, перенес операцию, но выжил. После лечения в местной больнице он вернулся на свой пост, а не так давно перешел в областное правительство на должность заместителя руководителя департамента экологии.
Николай Фролов. с сайта администрации Рамонского района.
По версии следствия, причиной преступления стало то, что Богомазов не мог открыть продуктовый магазин в Рамони потому, что здание было построено с нарушениями градостроительных норм. В администрации от предпринимателя потребовали их устранить. Но вместо того, чтобы выполнить законные требования, бизнесмен затаил злобу на главу района. И установил взрывное устройство, которое должно было сработать при открытии водительской двери. В Следственном комитете утверждают, что вину Богомазова подтверждают найденные при обыске предметы и документы, а также результаты экспертиз.