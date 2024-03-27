Прокуратура начала проверку после нападения стаи собак на ребенка в Омске

Омская прокуратура начала проверку после нападения стаи бродячих собак в Ленинском округе. Сообщения об инциденте появились в социальных сетях.
Накануне в дворе одного из дома на улице Стальского стая агрессивных псов набросила на 9-летнюю девочку и укусила ее за ногу.
По словам местных жителей, они неоднократно обращались в КТОС, чтобы решить проблему с бродячими животными. Никаких результатов обращения не дали.
— В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, управляющих организаций по соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Ранее в Омске бездомные псы напали на ребенка по пути в школу. Ситуацией тогда заинтересовался глава Следственного комитета РФ Бастрыкин.