Волгоградца осудили за покушение на убийство с особой жестокостью

Установлено, что 21 мая минувшего года подсудимый в своей квартире на ул. Чернышевского в Ленинске употреблял спиртное вместе со знакомым. Во время застолья между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта хозяин жилища выставил приятеля на улицу.