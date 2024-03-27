Волгоградца осудили за покушение на убийство с особой жестокостью

Установлено, что 21 мая минувшего года подсудимый в своей квартире на ул. Чернышевского в Ленинске употреблял спиртное вместе со знакомым. Во время застолья между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта хозяин жилища выставил приятеля на улицу.
Однако мужчины продолжили выяснять отношения во дворе многоквартирного дома. Началась драка, в ходе которой обвиняемый толкнул знакомого. После этого фигурант отправился в квартиру, взял канистру с бензином и вернулся с ней на улицу.
Мужчина облил приятеля бензином и поджег его зажигалкой. Потерпевший начал срывать с себя одежду и кататься по земле. Увидевшая произошедшее соседка вызвала скорую помощь и полицию.
В результате потерпевший получил ожог более 60% тела, ему удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
Фигурант вину не признал, пояснив, что причинил вред по неосторожности.
Ленинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 8 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.
Также подсудимого обязали выплатить потерпевшему почти 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу еще не вступил.