Защита министра ЖКХ НСО Архипова обжаловала его арест

По данным ведомства, апелляицонная жалоба защитника чиновника поступила в Центральный районный суд ещё в понедельник. В ней адвокат Архипова просит отменить постановление суда от 22 марта 2024 года об аресте министра до 20 мая и избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.