Защита министра ЖКХ НСО Архипова обжаловала его арест

Адвокат арестованного по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова обжаловал его арест. Об этом в среду, 27 марта сообщает управление Судебного департамента в Новосибирской области.
По данным ведомства, апелляицонная жалоба защитника чиновника поступила в Центральный районный суд ещё в понедельник. В ней адвокат Архипова просит отменить постановление суда от 22 марта 2024 года об аресте министра до 20 мая и избрать ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.
«В настоящее время материал готовят к направлению в Новосибирский областной суд», — говорится в сообщении пресс-службы управления Судебного департамента.
Напомним, во вторник Общественный совет МинЖКХ региона опубликовал открытое обращение к председателю областного суда Людмиле Симанчевой с просьбой изменить меру пресечения Денису Архипову на не связанную с лишением свободы, «учитывая его заслуги и положительную характеристику».
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что замминистра ЖКХ НСО Евгений Назаров назначен и.о. главы министерства.