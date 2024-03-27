Крючков: информация о заминированном долларе в Керчи является фейком

В середине марта Крючков опроверг украинский фейк о взломе трансляции телеканала «Крым 24», пояснив, что «на непонятное видео приклеен фальшивый логотип», при этом создатели фейка «не учли, что сейчас праздник и логотип в эфире праздничный, другой».