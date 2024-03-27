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Крючков: информация о заминированном долларе в Керчи является фейком

Советник главы Крыма опроверг сообщения о заминированном долларе в Керчи.

Источник: Комсомольская правда

Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков назвал фейком гуляющую по керченским чатам информацию о «заминированном» долларе, якобы обнаруженном на ул. Буденного.

— В чатах Керчи распространяются ложная, фейковая информация, — написал Крючков в своем телеграм-канале.

Советник главы Крыма в очередной раз призвал крымчан доверять лишь официальным источникам информации.

В середине марта Крючков опроверг украинский фейк о взломе трансляции телеканала «Крым 24», пояснив, что «на непонятное видео приклеен фальшивый логотип», при этом создатели фейка «не учли, что сейчас праздник и логотип в эфире праздничный, другой».