Крючков: информация о заминированном долларе в Керчи является фейком

Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков назвал фейком гуляющую по керченским чатам информацию о «заминированном» долларе, якобы обнаруженном на ул. Буденного.
— В чатах Керчи распространяются ложная, фейковая информация, — написал Крючков в своем телеграм-канале.
Советник главы Крыма в очередной раз призвал крымчан доверять лишь официальным источникам информации.
В середине марта Крючков опроверг украинский фейк о взломе трансляции телеканала «Крым 24», пояснив, что «на непонятное видео приклеен фальшивый логотип», при этом создатели фейка «не учли, что сейчас праздник и логотип в эфире праздничный, другой».