Двоих мужчин без сознания нашли в палатке на льду Ладожского озера

Трагедией едва не закончился отдых на льду Ладожского озера для двоих мужчин. И тут дело даже не в том, что ледовое покрытие на водоеме уже довольно тонкое, и они могли провалиться в воду. Рыбаки по каким-то причинам потеряли сознание. К счастью, палатку с ними вовремя заметили очевидцы и позвонили в экстренные службы. На место оперативно выдвинулись спасатели. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
— Сегодня, 27 марта, дежурной смене поисково-спасательного отряда города Новая Ладога поступило сообщение о происшествии на льду Ладожского озера в районе деревни Кириково. В 500 метрах от берега на льду озера в палатке находились двое мужчин без сознания, — говорится в сообщении.
Спасатели смогли быстро найти пострадавших. Их довели до специального судна и доставили на берег, где передали сотрудникам скорой помощи.