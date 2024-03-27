Двоих мужчин без сознания нашли в палатке на льду Ладожского озера

Трагедией едва не закончился отдых на льду Ладожского озера для двоих мужчин. И тут дело даже не в том, что ледовое покрытие на водоеме уже довольно тонкое, и они могли провалиться в воду. Рыбаки по каким-то причинам потеряли сознание. К счастью, палатку с ними вовремя заметили очевидцы и позвонили в экстренные службы. На место оперативно выдвинулись спасатели. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.