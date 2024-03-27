Кричал: «Я тебя убью». Подробности перестрелки в сибирском селе

В ночь на 26 марта под Новосибирском в селе Каменка произошла перестрелка с не менее пятью вооруженными людьми. Сообщения о произошедшем поступили в ГУ МВД России по Новосибирской области. Сейчас полиция устанавливает личности участников. Что известно о перестрелке — в материале nsk.aif.ru.
«Были две враждующие группировки»
В ночь на вторник в селе Каменка произошла перестрелка. Происходящее попало на видео, снятое одним из очевидцев, который опубликовал кадры в «АСТ-54» во «ВКонтакте». По словам местного жителя, потасовка случилась в микрорайоне Олимпийской славы, 1.
На кадрах видно, как примерно 10 неизвестных перемещаются между автомобилями и кричат друг на друга. Помимо этого, периодически были слышны звуки выстрелов. Спустя время несколько участников конфликта уехали с места потасовки, однако после этого остальные побежали за ними и остановили машину на проезжей части. Затем рядом остановился еще оин автомобиль. Тогда разборки продолжились уже посреди дороги.
Как рассказали местные жители порталу Сиб.фм, звуки выстрелов они услышали около двух часов ночи. Многие сразу выглянули в окно, а кто-то, наоборот, спрятался вглубь комнаты.
По словам жильцов, перестрелка сопровождалась матом и угрозами убить. Потасовка длилась около 15 минут, затем машина, в которой сидели неизвестные, уехала.
«Были две какие-то враждующие группировки. Один из парней бегал по парковке и кричал: “я тебя убью!” Потом он начал стрелять в оппонентов», — вспоминает местный житель Виктор.
Полиция приехала не сразу
Местные жители отметили, что полиция на место происшествия приехала не сразу, с момента перестрелки прошло 30 минут. В это время многие жители перестали наблюдать за ситуацией и пошли спать.
«Было так страшно: мы думали, что хотя бы после “Крокус Сити Холла” полиция будет быстрее реагировать на подобные вызовы. Хотя бы в течение недели, — заявила местная жительница Анастасия.
Когда наряд полиции прибыл на место, то участников конфликта уже не было. На месте ЧП нашли следы и гильзы.
«Следственно-оперативна группа полиции с экспертом-криминалистом в составе произвели опрос граждан, ставших возможными очевидцами произошедшего, изъятие обнаруженных следов и гильз, предположительно от травматического пистолета», — рассказали об этой ситуации в ведомстве.
Стоит отметить, что около места перестрелки стоит магазин «Пятерочка», у которого после произошедшего было разбито стекло. Рядом валялись гильзы от травматического оружия.
Сейчас правоохранители устанавливают личности участников конфликта, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия.
Это уже не в первый раз
Некоторые местные жители рассказали, что такая стрельба в микрорайоне происходит не в первый раз. Подобные случаи в селе Каменка случаются каждый год.
Они отметили, что в 2010 году местные бандиты, которые не могли поделить территорию, часто устраивали похожие разборки. При этом даже полиция в то время боялась приезжать в поселок.
По словам жильцов, сейчас ничего не изменилось, однако новые жители удивляются противостояниям банд, хотя они существуют еще с самого основания поселка.