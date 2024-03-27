Кричал: «Я тебя убью». Подробности перестрелки в сибирском селе

На кадрах видно, как примерно 10 неизвестных перемещаются между автомобилями и кричат друг на друга. Помимо этого, периодически были слышны звуки выстрелов. Спустя время несколько участников конфликта уехали с места потасовки, однако после этого остальные побежали за ними и остановили машину на проезжей части. Затем рядом остановился еще оин автомобиль. Тогда разборки продолжились уже посреди дороги.