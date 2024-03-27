Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в подвале жилого дома обнаружили труп мужчины

В деревне Такарликово Дюртюлинского района в погребе нашли тело мужчины. По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, погибшего обнаружили его родственники.

Вчера они приехали за картошкой, как и договаривались, вот только хозяина дома нигде не было. После осмотра дворовых построек, мужчина был найден мертвым в погребе.

«Спасатели помогли поднять погибшего на поверхность. С помощью спецавтомобиля газодымозащитной службы они произвели вентиляцию ямы от скопившихся токсичных газов, а также помогли полицейским и следователям с осмотром места происшествия», — пояснили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Между тем спасатели предостерегают граждан: в подземных хранилищах может скапливаться токсичный газ метан, не имеющий запаха, который способен привести к отравлению человека. При использовании погребов, особенно после длительного простоя, требуется соблюдать меры предосторожности, проветривать не менее суток перед тем, как спускаться в него.

несчастный случай