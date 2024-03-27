В Башкирии в подвале жилого дома обнаружили труп мужчины

Между тем спасатели предостерегают граждан: в подземных хранилищах может скапливаться токсичный газ метан, не имеющий запаха, который способен привести к отравлению человека. При использовании погребов, особенно после длительного простоя, требуется соблюдать меры предосторожности, проветривать не менее суток перед тем, как спускаться в него.