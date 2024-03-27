В Башкирии в подвале жилого дома обнаружили труп мужчины

Вчера они приехали за картошкой, как и договаривались, вот только хозяина дома нигде не было. После осмотра дворовых построек, мужчина был найден мертвым в погребе.
«Спасатели помогли поднять погибшего на поверхность. С помощью спецавтомобиля газодымозащитной службы они произвели вентиляцию ямы от скопившихся токсичных газов, а также помогли полицейским и следователям с осмотром места происшествия», — пояснили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
Между тем спасатели предостерегают граждан: в подземных хранилищах может скапливаться токсичный газ метан, не имеющий запаха, который способен привести к отравлению человека. При использовании погребов, особенно после длительного простоя, требуется соблюдать меры предосторожности, проветривать не менее суток перед тем, как спускаться в него.