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В Керчи на 15 суток арестовали мужчину, который съел бюллетень на избирательном участке

В Керчи на 15 суток арестовали съевшего бюллетень жителя Подмосковья.

Источник: Комсомольская правда

В Керчи арестовали на 15 суток мужчину, который съел бюллетень на избирательном участке. Об этом «КП-Крым» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 17 марта во время голосования на президентских выборах. Мужчина около пяти минут провел в кабинке на избирательном участке. Это вызвало подозрения у сотрудников избирательной комиссии. Оказалось, что молодой человек все это время что-то рисовал на бюллетене, а затем порвал его и съел.

По данным источника, нарушитель — житель Московской области. Мужчину арестовали на 15 суток.