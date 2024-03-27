В Керчи на 15 суток арестовали мужчину, который съел бюллетень на избирательном участке

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 17 марта во время голосования на президентских выборах. Мужчина около пяти минут провел в кабинке на избирательном участке. Это вызвало подозрения у сотрудников избирательной комиссии. Оказалось, что молодой человек все это время что-то рисовал на бюллетене, а затем порвал его и съел.