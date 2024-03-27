Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Первоуральске снова пропало водоснабжение из-за аварии

В Первоуральске (Свердловская область) произошла очередная коммунальная авария, из-за которой в городе возникли перебои с водоснабжением. Как сообщил в соцсетях мэр Первоуральска Игорь Кабец, авария на Нижне-Сергинском водоводе произошла во время работ по прокладке кабеля.

«Место повреждения уже выявлено, сейчас все силы и средства направлены на определение характера аварии и ее дальнейшее устранение. Подняты все ремонтные бригады, ситуация находится на моем личном контроле. На время устранения аварии подача воды на город будет ограничена. В экстренном порядке начинаем подвоз воды», — заявил градоначальник.

С прошлого года в Первоуральске неоднократно возникали проблемы с холодным водоснабжением. Вода или не поступала в квартиры, или были проблемы с ее качеством. За прошлый год Роспотребнадзор предоставил 14 заключений о неудовлетворительном качестве самой воды. В начале февраля директора первоуральского МУП «Водоканал» Артура Гузаирова уволили за то, что он не справился с обязанностями. Вскоре исполняющего обязанности директора первоуральского водоканала Сергея Матафонова задержали силовики.

В конце 2023 года власти Первоуральска (Свердловская область) разработали план реконструкции городских сетей водоснабжения. Так, на ремонт Нижнесергинского водопровода в следующем году выделят 50 млн бюджетных рублей. Также программа включает в себя ремонт и замену внутригородских сетей.

﻿

ЖКХ