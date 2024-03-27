В Первоуральске снова пропало водоснабжение из-за аварии

С прошлого года в Первоуральске неоднократно возникали проблемы с холодным водоснабжением. Вода или не поступала в квартиры, или были проблемы с ее качеством. За прошлый год Роспотребнадзор предоставил 14 заключений о неудовлетворительном качестве самой воды. В начале февраля директора первоуральского МУП «Водоканал» Артура Гузаирова уволили за то, что он не справился с обязанностями. Вскоре исполняющего обязанности директора первоуральского водоканала Сергея Матафонова задержали силовики.