В Первоуральске снова пропало водоснабжение из-за аварии

«Место повреждения уже выявлено, сейчас все силы и средства направлены на определение характера аварии и ее дальнейшее устранение. Подняты все ремонтные бригады, ситуация находится на моем личном контроле. На время устранения аварии подача воды на город будет ограничена. В экстренном порядке начинаем подвоз воды», — заявил градоначальник.
С прошлого года в Первоуральске неоднократно возникали проблемы с холодным водоснабжением. Вода или не поступала в квартиры, или были проблемы с ее качеством. За прошлый год Роспотребнадзор предоставил 14 заключений о неудовлетворительном качестве самой воды. В начале февраля директора первоуральского МУП «Водоканал» Артура Гузаирова уволили за то, что он не справился с обязанностями. Вскоре исполняющего обязанности директора первоуральского водоканала Сергея Матафонова задержали силовики.
В конце 2023 года власти Первоуральска (Свердловская область) разработали план реконструкции городских сетей водоснабжения. Так, на ремонт Нижнесергинского водопровода в следующем году выделят 50 млн бюджетных рублей. Также программа включает в себя ремонт и замену внутригородских сетей.