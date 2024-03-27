«Люди не знают, где укрыться»: жители Севастополя пожаловались на недоступность убежищ

Для Севастополя прошедшие выходные выдались неспокойными. Из-за массовой ракетной атаки ночь с субботы на воскресенье 24 марта была бессонной для всех жителей и гостей города-героя. В тот день во всех районах раздался громкий сигнал воздушной тревоги. Об опасности сразу же сообщил губернатор Михаил Развожаев — была угроза ракетной атаки со стороны Украины, поэтому по громкоговорителям местных просили немедленно пройти в бомбоубежища. Но попасть в них смогли не все…
ПОДВАЛЫ ЗАКРЫТЫ.
Когда все сирены стихли, а эмоции — нет, во многих крымских и севастопольских пабликах появились жалобы на недоступность укрытий.
— Сначала в панике спустились на первый этаж нашего дома, а потом поняла, что все подвалы почему-то закрыты на замок. Кто вообще за это отвечает? Почему такое отношение к людям? Слава богу, нас это не коснулось, — пишет в местном паблике жительница Севастополя.
— Закрыты подвалы на Генерала Острякова, 57. Люди звонят дежурному, он игнорирует. Люди не знают, куда идти укрываться, — комментирует еще одна.
НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ.
В своих жалобах жители города-героя также вспомнили случай, который произошел в конце сентября. Тогда у хореографического ансамбля «Атлантика» проходил урок в Доме культуры рыбаков. Сигнал тревоги прозвучал почти под конец репетиции. Детей попросили быстро взять личные вещи и спуститься вниз, но их ждал неприятный разговор с местным охранником. Мужчина попросту не пустил их в укрытие: развел руками и фыркнул: «Только для сотрудников ДК». Остальные, мол, ждите на улице, либо идите в «свои» укрытия. После инцидента во дворце организовали проверку.
ОТРЕАГИРОВАЛИ ВЛАСТИ.
Жалобы после прошедших выходных тоже не оставили без внимания. На ситуацию вновь отреагировал губернатор Михаил Развожаев и пообещал разобраться в проблеме.
— Еще раз прошу провести совещание — ценные указания всем дать. По-хорошему, надо добиться такой ситуации, что сотрудник управляющей компании сам инициативно связывается со старшим по дому. Убеждается в том, что все хорошо — укрытие открыто для тех, кто желает в нем укрыться. Если нет, то появляется там сам с ключом, — отметил он.
Напомним, в ночь с 23 на 24 марта российские военные отразили самую массовую атаку на Севастополь за последнее время. Осколок ракеты попал в жилой дом, из-за чего погиб 65-летний местный житель. Еще четыре человека были ранены. В ту ночь военные сбили более 10 ракет. В результате атаки оказались поврежденными пять катеров, 16 автобусов и троллейбус.