«Люди не знают, где укрыться»: жители Севастополя пожаловались на недоступность убежищ

— Еще раз прошу провести совещание — ценные указания всем дать. По-хорошему, надо добиться такой ситуации, что сотрудник управляющей компании сам инициативно связывается со старшим по дому. Убеждается в том, что все хорошо — укрытие открыто для тех, кто желает в нем укрыться. Если нет, то появляется там сам с ключом, — отметил он.