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Российские военные нанесли удары по местам сборки и хранения дронов ВСУ

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские подразделения поразили места сборки и хранения украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке.

Кроме того, удалось поразить живую силу и технику противника в 136 районах. В свою очередь, средства ПВО уничтожили в зоне спецоперации 210 украинских дронов и сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire.

Купянское направление

Бойцы группировки войск «Запад» минувшей ночью нанесли поражение подразделениям 32-й и 60-й мотопехотных бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.

Потери противника составили:

  • до 20 военнослужащих;
  • три автомобиля.

Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:

  • две гаубицы М777 и М198 производства США;
  • два орудия Д-20;
  • самоходную пушку «Гиацинт-С»;
  • радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США;
  • две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Донецкое направление

Солдаты группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах Зализнянского, Богдановки, Часова Яра, Клещеевки и Андреевки в ДНР.

Потери противника составили:

  • до 220 военнослужащих;
  • два танка;
  • две боевые машины пехоты;
  • три автомобиля.

Также при контрбатарейной борьбе поражены:

  • самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и гаубица М198 производства США;
  • самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства Германии;
  • САУ «Гвоздика»;
  • гаубица Д-30;
  • две станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Анклав-Н»;
  • склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Авдеевское направление

Группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю на Авдеевском направлении. Помимо этого, удалось нанести огневое поражение украинским формированиям и отразить девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й и 53-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ возле населенных пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи в Донецкой Народной Республике.

Потери противника составили:

  • до 255 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • шесть автомобилей.

Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:

  • самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и гаубицу М777 производства США;
  • САУ «Гвоздика».

Южнодонецкое направление

Бойцы группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении, а также отразили три контратаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского в ДНР.

Потери противника составили:

  • до 60 военнослужащих;
  • два бронетранспортера;
  • три пикапа;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • САУ «Гвоздика».

Херсонское направление

Солдаты группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны возле Работино в Запорожской области и Осокоровки в Херсонской.

Потери противника составили:

  • до 40 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины.