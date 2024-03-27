Российские военные нанесли удары по местам сборки и хранения дронов ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке.
Кроме того, удалось поразить живую силу и технику противника в 136 районах. В свою очередь, средства ПВО уничтожили в зоне спецоперации 210 украинских дронов и сбили 21 снаряд РСЗО HIMARS и Vampire.
Купянское направление
Бойцы группировки войск «Запад» минувшей ночью нанесли поражение подразделениям 32-й и 60-й мотопехотных бригад ВСУ возле Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.
Потери противника составили:
- до 20 военнослужащих;
- три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- две гаубицы М777 и М198 производства США;
- два орудия Д-20;
- самоходную пушку «Гиацинт-С»;
- радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США;
- две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Донецкое направление
Солдаты группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах Зализнянского, Богдановки, Часова Яра, Клещеевки и Андреевки в ДНР.
Потери противника составили:
- до 220 военнослужащих;
- два танка;
- две боевые машины пехоты;
- три автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и гаубица М198 производства США;
- самоходная артиллерийская установка PzH 2000 производства Германии;
- САУ «Гвоздика»;
- гаубица Д-30;
- две станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Анклав-Н»;
- склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Авдеевское направление
Группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю на Авдеевском направлении. Помимо этого, удалось нанести огневое поражение украинским формированиям и отразить девять контратак штурмовых групп 24-й, 47-й и 53-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ возле населенных пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Бердычи в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 255 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- шесть автомобилей.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и гаубицу М777 производства США;
- САУ «Гвоздика».
Южнодонецкое направление
Бойцы группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении, а также отразили три контратаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского в ДНР.
Потери противника составили:
- до 60 военнослужащих;
- два бронетранспортера;
- три пикапа;
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
- САУ «Гвоздика».
Херсонское направление
Солдаты группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады территориальной обороны возле Работино в Запорожской области и Осокоровки в Херсонской.
Потери противника составили:
- до 40 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины.