Российские военные нанесли удары по местам сборки и хранения дронов ВСУ

Солдаты группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах Зализнянского, Богдановки, Часова Яра, Клещеевки и Андреевки в ДНР.