Массовая авария парализовала трассу на въезде в Волгоград из Средней Ахтубы

На въезде в Волгоград со стороны Средней Ахтубы днем 26 марта 2024 произошло серьезное массовое ДТП, которое временно парализовало движение на трассе. Две иномарки и «Лада 212140» столкнулись в Краснослободске у ерика Судомойка, еще один автомобиль получил повреждение от отлетевшего багажника. На месте работают экипажи ДПС, скорые и спасатели. Два водителя с травмами в больнице, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.