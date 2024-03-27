Массовая авария парализовала трассу на въезде в Волгоград из Средней Ахтубы

На въезде в Волгоград со стороны Средней Ахтубы днем 26 марта 2024 произошло серьезное массовое ДТП, которое временно парализовало движение на трассе. Две иномарки и «Лада 212140» столкнулись в Краснослободске у ерика Судомойка, еще один автомобиль получил повреждение от отлетевшего багажника. На месте работают экипажи ДПС, скорые и спасатели. Два водителя с травмами в больнице, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
— В результате ДТП водители автомобилей «Лада» и «Тойота» (44 летний мужчина и 38-летняя женщина) доставлены в больницу, — рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, ДТП случилось в 11.40. 49-летний водитель Mitsubishi ASX ехал со стороны хутора Сахарный. На улице Ленина Краснослободска он решил повернуть налево, но не предоставил преимущества в движении. Иномарка лоб в лоб столкнулась с «Нивой», за рулем которой был 44-летний водитель.
От сильного удара «Лада 212140» отбросило на встречку, где она протаранила Toyota Camry. У «Тойоты» отлетел багажник и приземлился на ехавший рядом Volkswagen.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека и четыре авто.