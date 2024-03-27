Жители нескольких районов и городов Башкирии сообщили о подтоплениях — МЧС

«Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан функционируют в режиме повышенная готовность. По состоянию на 15.00 поступили сообщения из 9 населенных пунктов 9 муниципальных образований о подтоплении территорий в результате обильного снеготаяния и прохождения дождей. Силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС проводят проверку по каждому сообщению от жителей, на места направлена техника. Принимаются необходимые меры, продолжаем мониторить обстановку», — сообщил замначальника ЦУКС МЧС по РБ Ильгиз Фаррахов.