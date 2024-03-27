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Жители нескольких районов и городов Башкирии сообщили о подтоплениях — МЧС

В Башкортостане на контроле спасателей находится ситуация, связанная с подтоплениями территорий талыми водами. По данным пресс-службы МЧС по РБ, сообщения поступили от жителей Ишимбайского, Туймазинского, Стерлибашевского, Зианчуринского, Хайбуллинского районов, а также Сибая, Туймазов, Давлеканово и Уфы.

Источник: Башинформ

«Силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан функционируют в режиме повышенная готовность. По состоянию на 15.00 поступили сообщения из 9 населенных пунктов 9 муниципальных образований о подтоплении территорий в результате обильного снеготаяния и прохождения дождей. Силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС проводят проверку по каждому сообщению от жителей, на места направлена техника. Принимаются необходимые меры, продолжаем мониторить обстановку», — сообщил замначальника ЦУКС МЧС по РБ Ильгиз Фаррахов.

Кроме того, в МЧС по РБ организована работа постоянно действующего оперативного штаба, в который входят все заинтересованные министерства и ведомства. Информация по мониторингу уровня рек контролируется посредством 57 автоматических гидропостов регионального программно-аппаратного комплекса и территориального гидрометцентра «Башкирское УГМС».

МЧС