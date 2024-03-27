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Под Артемовском зачистили несколько крупных укрепрайонов ВСУ

ДОНЕЦК, 27 марта. /ТАСС/. Российские войска зачистили несколько крупных укрепрайонов украинских сил неподалеку от освобожденного села Ивановское (прежнее название — Красное) и Часова Яра на артемовском направлении. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Источник: AFP 2023

«В районе недавно освобожденного села Ивановское и оккупированного города Часов Яр продолжаются бои, в результате которых нашим войскам удалось зачистить несколько крупных укрепрайонов вооруженных формирований Украины. Часть их солдат просто сбежала с позиций, остальные были уничтожены ударами артиллерии, ВКС и FPV-дронов», — сказал Кимаковский.

Он уточнил, что некоторые укрепрайоны были хорошо углублены и замаскированы. Вычислить их удалось при помощи средств воздушной разведки. По данным Кимаковского, в числе погибших — офицеры Вооруженных сил Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Красное на донецком направлении и улучшили тактическое положение по переднему краю. Как пояснил ТАСС Кимаковский, это позволило усложнить логистику группировке ВСУ в Часовом Яре, который стал крупнейшим после Авдеевки хабом украинских войск на территории ДНР.