Под Артемовском зачистили несколько крупных укрепрайонов ВСУ

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Красное на донецком направлении и улучшили тактическое положение по переднему краю. Как пояснил ТАСС Кимаковский, это позволило усложнить логистику группировке ВСУ в Часовом Яре, который стал крупнейшим после Авдеевки хабом украинских войск на территории ДНР.