Под Артемовском зачистили несколько крупных укрепрайонов ВСУ

«В районе недавно освобожденного села Ивановское и оккупированного города Часов Яр продолжаются бои, в результате которых нашим войскам удалось зачистить несколько крупных укрепрайонов вооруженных формирований Украины. Часть их солдат просто сбежала с позиций, остальные были уничтожены ударами артиллерии, ВКС и FPV-дронов», — сказал Кимаковский.
Он уточнил, что некоторые укрепрайоны были хорошо углублены и замаскированы. Вычислить их удалось при помощи средств воздушной разведки. По данным Кимаковского, в числе погибших — офицеры Вооруженных сил Украины.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Красное на донецком направлении и улучшили тактическое положение по переднему краю. Как пояснил ТАСС Кимаковский, это позволило усложнить логистику группировке ВСУ в Часовом Яре, который стал крупнейшим после Авдеевки хабом украинских войск на территории ДНР.