В Узбекистане возле школ и в местах частых ДТП установят видеокамеры

Согласно документу, Минтранс в течение двух месяцев будет изучать участки дорог с частыми ДТП и на железнодорожных переездах с высокой степенью опасности. После изучения будет сформирован адресный список, который передадут его в МВД. На его основании определят участки, которые в обязательном порядке будут оснащены техническими средствами фото- и видео фиксации.