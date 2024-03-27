В Узбекистане возле школ и в местах частых ДТП установят видеокамеры

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 июля 2024 года возле школ и в местах частых ДТП поэтапно начнут устанавливать автоматизированные программно-технические средства фото- и видеозаписи. Об этом говорится в постановлении правительства.
Технические средства будут устанавливать возле школ, расположенных вдоль дорог, на пешеходных переходах дорог с четырьмя полосами, а также на железнодорожных переездах и в местах, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия.
Камеры фото- и видеофиксации будут выявлять превышение скорости, не пропуск пешеходов автомобилями, граждан, переходящих дорогу на неположенных участках и другие нарушения.
Подобными мерами в стране намерены снизить количество аварий и повысить безопасность пассажиров на дорогах.
Согласно документу, Минтранс в течение двух месяцев будет изучать участки дорог с частыми ДТП и на железнодорожных переездах с высокой степенью опасности. После изучения будет сформирован адресный список, который передадут его в МВД. На его основании определят участки, которые в обязательном порядке будут оснащены техническими средствами фото- и видео фиксации.