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В Узбекистане возле школ и в местах частых ДТП установят видеокамеры

Камеры фото- и видеонаблюдения начнут устанавливать этим летом возле школ, на железнодорожных переездах и в местах частых ДТП.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 июля 2024 года возле школ и в местах частых ДТП поэтапно начнут устанавливать автоматизированные программно-технические средства фото- и видеозаписи. Об этом говорится в постановлении правительства.

Технические средства будут устанавливать возле школ, расположенных вдоль дорог, на пешеходных переходах дорог с четырьмя полосами, а также на железнодорожных переездах и в местах, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия.

Камеры фото- и видеофиксации будут выявлять превышение скорости, не пропуск пешеходов автомобилями, граждан, переходящих дорогу на неположенных участках и другие нарушения.

Подобными мерами в стране намерены снизить количество аварий и повысить безопасность пассажиров на дорогах.

Согласно документу, Минтранс в течение двух месяцев будет изучать участки дорог с частыми ДТП и на железнодорожных переездах с высокой степенью опасности. После изучения будет сформирован адресный список, который передадут его в МВД. На его основании определят участки, которые в обязательном порядке будут оснащены техническими средствами фото- и видео фиксации.