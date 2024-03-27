В Воронеже дебошир несколько раз ударил ножом полицейского

По данным следствия, ночью 25 марта полицейские прибыли к дому по улице Хользунова в Воронеже для проверки информации о «противоправных действиях 25-летнего местного жителя».
«В ответ на законные действия сотрудников полиции… мужчина, вооруженный ножом, нанес им одному из стражей порядка несколько ударов в область головы и туловища, причинив телесные повреждения. Полицейским удалось обезвредить подозреваемого и пресечь его противоправные действия», — говорится в сообщении.
Раненому полицейскому оказали помощь в больнице, а в отношении напавшего возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Дебоширу предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.