В Воронеже дебошир несколько раз ударил ножом полицейского

«В ответ на законные действия сотрудников полиции… мужчина, вооруженный ножом, нанес им одному из стражей порядка несколько ударов в область головы и туловища, причинив телесные повреждения. Полицейским удалось обезвредить подозреваемого и пресечь его противоправные действия», — говорится в сообщении.