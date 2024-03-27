Пожар произошел в поликлинике под Минском: два человека пострадали, около 100 были эвакуированы

По предварительной информации, причиной загорания стало короткое замыкание светильника дневного света в помещении стерилизационной в цокольном этаже здания с последующим загоранием бумаги на столе. В результате пожара пострадали два человека: женщины были доставлены в больницу. До прибытия подразделений МЧС здание самостоятельно покинули около 100 человек.