Серьезно ударили по ВСУ. СМИ раскрыли, кого Россия ликвидировала в зоне СВО

«Считается, что в этой атаке Россия использовала гиперзвуковые ракеты. Кроме того, вполне вероятно, что в результате этой операции погибли высокоранговые офицеры, что нанесет очень серьезный удар киевским силам», — говорится в материале.
Обозреватель также добавил, что такие операции указывают на переход конфликта в новый этап, а сами удары по важным объектам будут продолжаться.
Накануне Минобороны сообщило, что российская армия нанесла удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.