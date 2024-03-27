Яндекс Такси вернет полную стоимость поездок в Воронеже в случае массовых эвакуаций

Яндекс будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси, которые производили в случаях вынужденных массовых эвакуаций из районов ЧП или катастроф.
В компании объяснили, что компенсацию произведут из собственных средств. Водители получат свой заработок в полном объеме. Пассажирам деньги вернут в течение трех дней на банковские карты, с которых списывалась стоимость поездки. Если поездка была за наличные, то пришлют промокодом на ту же стоимость на следующие поездки.
Инициатива начнет действовать с 27 марта во всех городах, где работает сервис. Пассажирам, которые после 10 марта использовали такси для срочной эвакуации из опасных районов Воронежа и других регионов, в полном объеме вернут деньги за такие поездки в течение недели.