Яндекс Такси вернет полную стоимость поездок в Воронеже в случае массовых эвакуаций

В компании объяснили, что компенсацию произведут из собственных средств. Водители получат свой заработок в полном объеме. Пассажирам деньги вернут в течение трех дней на банковские карты, с которых списывалась стоимость поездки. Если поездка была за наличные, то пришлют промокодом на ту же стоимость на следующие поездки.