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Яндекс Такси вернет полную стоимость поездок в Воронеже в случае массовых эвакуаций

Средства перечислят пользователям в течение трех дней.

Источник: Комсомольская правда

Яндекс будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси, которые производили в случаях вынужденных массовых эвакуаций из районов ЧП или катастроф.

Сервис в сотрудничестве с властями Воронежа определит зоны и время эвакуации. А затем автоматически вернет деньги всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть опасный район.

В компании объяснили, что компенсацию произведут из собственных средств. Водители получат свой заработок в полном объеме. Пассажирам деньги вернут в течение трех дней на банковские карты, с которых списывалась стоимость поездки. Если поездка была за наличные, то пришлют промокодом на ту же стоимость на следующие поездки.

Инициатива начнет действовать с 27 марта во всех городах, где работает сервис. Пассажирам, которые после 10 марта использовали такси для срочной эвакуации из опасных районов Воронежа и других регионов, в полном объеме вернут деньги за такие поездки в течение недели.