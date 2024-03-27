Экс-замглавы Минэнерго получил 5 лет за коррупцию и вышел на свободу

Экс-чиновнику запретили занимать должности на госслужбе в течение 14 с половиной лет. Его также лишили ордена Почета и ордена Дружбы. Конфискованы 122 млн руб., которые Анатолий Тихонов, как утверждается, получил в качестве взятки. С него взыскано 272 млн руб. по иску Минэнерго о возмещении ущерба. Денежные средства Анатолия Тихонова, в том числе в валюте, объекты роскоши и недвижимости, в том числе во Франции, конфискованы в пользу государства в счет исполнения наказания в виде штрафа и для исполнения удовлетворения гражданского иска Минэнерго.