Экс-замглавы Минэнерго получил 5 лет за коррупцию и вышел на свободу

Анатолий Тихонов признан виновным в получении двух особо крупных взяток на 120 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в двух эпизодах хищения бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК) более чем на 270 млн руб. Решение суда совпадает с тем, что запросил гособвинитель в ходе прений сторон. Подсудимого отпустили на свободу с учетом времени нахождения под стражей: один день в следственном изоляторе за полтора дня в колонии общего режима. Анатолий Тихонов находился в СИЗО с 2020 года.
Экс-чиновнику запретили занимать должности на госслужбе в течение 14 с половиной лет. Его также лишили ордена Почета и ордена Дружбы. Конфискованы 122 млн руб., которые Анатолий Тихонов, как утверждается, получил в качестве взятки. С него взыскано 272 млн руб. по иску Минэнерго о возмещении ущерба. Денежные средства Анатолия Тихонова, в том числе в валюте, объекты роскоши и недвижимости, в том числе во Франции, конфискованы в пользу государства в счет исполнения наказания в виде штрафа и для исполнения удовлетворения гражданского иска Минэнерго.
Другие шесть фигурантов дела получили условные сроки со штрафами. Их обвиняли в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и посредничестве при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).