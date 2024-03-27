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Ссора из-за ревности: под Волгоградом жена вонзила нож в сердце супруга

Жительница Волжского вонзила кухонный нож в грудь супруга.

Из-за ссоры на почве ревности женщина вонзила кухонный нож в грудь мужа. 52-летнюю жительницу города Волжского подозревают в покушении на убийство своего супруга, сообщили в следственном управлении СКР по Волгоградской области.

— 40-летний мужчина был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, выжить ему удалось благодаря усилиям медиков, — рассказали следователи.

Все случилось 25 марта в доме на проспекте Ленина, 76 в Волжском. По версии следствия, супруги сильно поругались. Разозлившись на мужа, женщина взяла со стола кухонный нож и вонзила ему в грудь, почти в сердце.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства того рокового дня. Впереди ряд судебных экспертиз. Вскоре будет суд, где решат вопрос о заключении под стражу.