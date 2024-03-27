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Из-за непогоды «Автодор» попросил водителей не ездить по трассе М12 в Татарстане

Из-за неблагоприятных погодных условий на территории Татарстана и Чувашии госкомпания «Автодор» попросила водителей по возможности не совершать поездки по трассе М12 «Восток».

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 93% 759 мм рт. ст. +8°

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале государственной компании.

«На М12 “Восток” в ближайшие сутки в Московской, Владимирской и Нижегородской областях преимущественно без осадков. В Чувашии и Татарстане, по прогнозу, продолжит местами идти снег. Возможна метель с падением видимости до 500−1000 метров. Ожидается усиление ветра с порывами до 15−20 м/с», — отметили в «Автодоре».

Если невозможно отказаться от поездки, то автомобилистов просят быть предельно внимательными, не спешить, избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию и скорость.

Кроме того, водителям рекомендовано следить за сообщениями на информационных табло на трассе. Если потребуется помощь на дороге, то по номеру *2323 можно вызвать аварийных комиссаров.