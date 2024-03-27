Из-за непогоды «Автодор» попросил водителей не ездить по трассе М12 в Татарстане

«На М12 “Восток” в ближайшие сутки в Московской, Владимирской и Нижегородской областях преимущественно без осадков. В Чувашии и Татарстане, по прогнозу, продолжит местами идти снег. Возможна метель с падением видимости до 500−1000 метров. Ожидается усиление ветра с порывами до 15−20 м/с», — отметили в «Автодоре».