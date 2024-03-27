Прокурор рассказал, что происходило в день гибели Салтанат Нукеновой

«8 ноября 2023 года Бишимбаев, Нукенова и ее подруга отправились на концерт Димы Билана, где Бишимбаев по незначительному поводу стал ссориться с Нукеновой. До конца концерта они вышли из зала и отправились пешком в ресторан “Бау”. Прошли в вип-зал № 5, заказали спиртные напитки. В ходе ссоры Нукенова заявила, что решила уйти от него, так как устала. Она написала брату, что приедет к нему ночевать, и попыталась вызвать такси. После распития спиртных напитков они вышли из заведения, но Бишимбаев не пустил ее к брату и продолжил находиться в на территории ресторана и выяснять отношения. Они вновь поднялись через кухню в вип-зал», — говорит прокурор.