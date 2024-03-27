Прокурор рассказал, что происходило в день гибели Салтанат Нукеновой

Прокурор рассказал, что произошло накануне и в день смерти Салтанат Нукеновой.
«8 ноября 2023 года Бишимбаев, Нукенова и ее подруга отправились на концерт Димы Билана, где Бишимбаев по незначительному поводу стал ссориться с Нукеновой. До конца концерта они вышли из зала и отправились пешком в ресторан “Бау”. Прошли в вип-зал № 5, заказали спиртные напитки. В ходе ссоры Нукенова заявила, что решила уйти от него, так как устала. Она написала брату, что приедет к нему ночевать, и попыталась вызвать такси. После распития спиртных напитков они вышли из заведения, но Бишимбаев не пустил ее к брату и продолжил находиться в на территории ресторана и выяснять отношения. Они вновь поднялись через кухню в вип-зал», — говорит прокурор.
По словам гособвинителя, в зале находились рабочие, которые в ночное время проводили ремонтные работы.
«Вдвоем продолжили распитие спиртного и вновь Бишимбаев стал оскорблять Нукенову, стал попрекать купленными вещами и украшениям. Нукенова сняла одежду, кроме нижнего белья, и украшения и бросила в зале. Бишимбаев начал наносить телесные повреждения, а затем вывел Нукенову, одетую в куртку, на парковку, сев за руль, но не смог выехать за террриторию и выехал на тротуар. Находясь в состоянии крайней агрессии на почве ревности, задался преступным умыслом», — говорит прокурор.
Он отметил, что Нукенова закрылась в туалете вип-зала, чем разозлила Бишимбаева, тот начал выбивать дверь сначала руками, а затем металлическим штативом. Когда ему удалось достать Нукенову, он начал наносить удары уже ей.
Убийство Салтанат Нукеновой
Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии — в убийстве. 12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора «Гастро-центра», в котором скончалась Нукенова.
Его подозревают в укрывательстве преступления. Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс. В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата — в укрытии преступления.
26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева. Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.
Ранее мы рассказывали, как проходит отбор. Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали сегодня.