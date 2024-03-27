В Волгоградской области из-за найденной инфекции отправят на убой животных

Согласно проекту приказа комитета ветеринарии Волгоградской области, в связи с обнаружением очага бруцеллеза в Покровском сельском поселении установлен ряд ограничений. Также здесь запланированы определенные мероприятия для предотвращения распространения инфекции.
Всех зараженных животных придется отправить на убой. Вводится запрет на продажу кормов, продукции животноводства, а также транспортировку скота на территории Покровского сельского поселения. Эти меры будут действовать до отмены ограничений по бруцеллезу.
Также специалисты проведут осмотр и забор анализов у животных, дезинфекцию и дератизацию помещений, в которых они содержатся, и другие мероприятия.
Добавим, что бруцеллез — опасная инфекция, которая может предаваться человеку от зараженных животных. Она поражает опорно-двигательный аппарат и нервную систему, может привести к летальному исходу.