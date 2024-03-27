Поблагодарившую стрелков из «Крокуса» российскую школьницу лишили стипендии

В своем обращении юная россиянка отметила, что благодаря теракту отменилась ее поездка в Москву, так что она могла и дальше употреблять алкоголь. «Уже неделю подряд бухаю. Поскольку какой-то теракт произошел, значит, я не еду в Москву. Значит, билеты мама отменила», — заявила она.