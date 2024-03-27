«Нужно держаться, даже если больно»: пережившие расстрел в керченском политехе рассказали, как найти в себе силы после трагедии

Теракт в Подмосковном «Крокус Сити Холле» стал самым кровавым в России за последние почти два десятилетия. От рук террористов, напомним, по последним данным погибли 139 человек, число пострадавших превысило две сотни. Трагедия, произошедшая 24 марта, не оставила равнодушным никого. Тысячи людей продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле «Крокус Сити Холла» и сдавать донорскую кровь для тех, кто остается в больницах. В помощь пострадавшим и семьям погибших через благотворительные сервисы поступили десятки миллионов рублей, молебны проходят в храмах по всей стране.
«БОЛЬ ДО СИХ ПОР НЕ УТИХАЕТ».
Среди тех, кто скорбит по погибшим, и отец 17-летнего Рудена Джураева, ставшего жертвой массового расстрела в керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. Руден учился на первом курсе, когда студент этого же учебного заведения Владислав Росляков привел в действие заложенное в здании взрывное устройство и открыл стрельбу по сверстникам. Тогда погиб 21 человек — студенты и преподаватели колледжа, еще 67 человек пострадали.
— В таком горе каждый будет задавать вопрос «почему именно мой погиб?» и будет искать, кто виноват. Боль душевная вряд ли когда-то утихнет… Столько времени прошло после гибели сына, а боль в душе до сих пор стоит комком в груди… Надеюсь те, кого коснулось это горе, у кого погибли дети, сестра, брат, отец или мама, смогут найти в себе силы, чтобы по возможности это пережить, — рассказал Решат Джураев «КП-Крым».
От лица родителей мужчина контролировал ход строительства мемориала памяти погибших на городском кладбище в Керчи. И каждый день перед работой ходил на могилу к сыну. В памяти родных он навсегда остался 17-летним мальчиком, главной страстью которого была рыбалка. Но уже почти год Решат Джураев на СВО.
— Отцы должны защищать свою семью, чтобы родители не хоронили своих детей, — говорит мужчина.
«ПОЖАЛУЙСТА, ДЕРЖИТЕСЬ!».
Яна Егорова училась на последнем курсе, когда произошла трагедия в керченском политехе. Во время взрыва и стрельбы девушка оказалась в самом эпицентре — пришла на перемене в столовую. Ее одногруппница Анна Журавлева погибла, Яна выжила и попала в больницу. У девушки были перебиты обе ноги. Она перенесла две серьезных операции и две пересадки кожи. Полгода снова училась ходить, сейчас опирается на трость.
Но сильный характер не позволил Яне опустить руки. Она закончила колледж, поступила в КФУ им. Вернадского. Отучившись юриспруденции, сейчас работает по специальности.
Опорой в те тяжелые дни для Яны стала поддержка родных и близких, которые дежурили в больнице у ее кровати, а также друзей, которые старались подбадривать и «снимали негативный настрой планами на будущее», рассказала девушка «КП-Крым».
— После этой ужасной трагедии (в «Крокус Сити Холле»), когда больше сотни людей лежат в больницах с различными ранениями, когда многие люди ищут своих близких и родных, оббивая пороги СК и моргов, я могу пожелать только одного — держитесь! Держитесь, даже если нет какой-либо надежды, даже если вас мучает боль, неважно. душевная эта боль или физическая, просто держитесь. Сейчас эту боль очень сложно унять, но она со временем стихнет, раны затянутся, воспоминания станут тусклее. Поэтому прошу, пожалуйста, держитесь! — призвала девушка.