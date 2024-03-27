«Нужно держаться, даже если больно»: пережившие расстрел в керченском политехе рассказали, как найти в себе силы после трагедии

— После этой ужасной трагедии (в «Крокус Сити Холле»), когда больше сотни людей лежат в больницах с различными ранениями, когда многие люди ищут своих близких и родных, оббивая пороги СК и моргов, я могу пожелать только одного — держитесь! Держитесь, даже если нет какой-либо надежды, даже если вас мучает боль, неважно. душевная эта боль или физическая, просто держитесь. Сейчас эту боль очень сложно унять, но она со временем стихнет, раны затянутся, воспоминания станут тусклее. Поэтому прошу, пожалуйста, держитесь! — призвала девушка.