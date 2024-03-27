Под Воронежем арестовали охотника, обвиняемого в убийстве женщины в поле

По данным следствия, подозреваемым оказался 32-летний житель города Борисоглебска. На допросе он рассказал, что 17 февраля вместе со знакомыми был на охоте, при себе у него имелось охотничье ружье. Вечером, проезжая мимо поля в селе Тихвинка, мужчина через прицел увидел силуэт, который принял за животное, и выстрелил. О том, что погибла женщина, он узнал позднее.