Под Воронежем арестовали охотника, обвиняемого в убийстве женщины в поле

«Сегодня по ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 апреля 2024 года в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.
Ранее следствие информировало, что 17 февраля 2024 года в поле неподалеку от улицы Садовая села Тихвинка Грибановского района было обнаружено тело 40-летней местной жительницы с огнестрельным ранением в голову. СК возбудил уголовное дело об убийстве.
По данным следствия, подозреваемым оказался 32-летний житель города Борисоглебска. На допросе он рассказал, что 17 февраля вместе со знакомыми был на охоте, при себе у него имелось охотничье ружье. Вечером, проезжая мимо поля в селе Тихвинка, мужчина через прицел увидел силуэт, который принял за животное, и выстрелил. О том, что погибла женщина, он узнал позднее.