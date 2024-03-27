Российская армия выдавливает ВСУ из Работинского выступа, заявил Рогов

«Наши армия постепенно выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки. Кроме того, отбиты атаки врага в районе Нестерянки, северо-западнее Вербового и северо-западней Работино, а в самом Работино наши войска улучшили позиции по переднему краю», — сказал Рогов.