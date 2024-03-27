Российская армия выдавливает ВСУ из Работинского выступа, заявил Рогов

Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. До этого Рогов отмечал, что российские военные закрепились в южной и центральной части села.
«Наши армия постепенно выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки. Кроме того, отбиты атаки врага в районе Нестерянки, северо-западнее Вербового и северо-западней Работино, а в самом Работино наши войска улучшили позиции по переднему краю», — сказал Рогов.
По его словам, село Работино превратилось в место гибели многих тысяч украинских солдат, которых киевские власти бросают на верную смерть.
Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.