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Российская армия выдавливает ВСУ из Работинского выступа, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Российские войска постепенно выдавливают ВСУ из Работинского выступа, который противник смог занять в ходе контрнаступления в прошлом году, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

Минобороны РФ сообщило 29 февраля, что российские военные закрепились на опорных пунктах в Работино. До этого Рогов отмечал, что российские военные закрепились в южной и центральной части села.

«Наши армия постепенно выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки. Кроме того, отбиты атаки врага в районе Нестерянки, северо-западнее Вербового и северо-западней Работино, а в самом Работино наши войска улучшили позиции по переднему краю», — сказал Рогов.

По его словам, село Работино превратилось в место гибели многих тысяч украинских солдат, которых киевские власти бросают на верную смерть.

Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.