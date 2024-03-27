Куандык Бишимбаев: У меня не было возможности рассказать свою историю

«У меня не было возможности рассказать свою историю ни на досудебном расследовании, нигде. Вообще. Всё, что было зачитано прокурором, это во многом измышления, в которых нет никаких подтверждений и свидетельств. По статье 110 такого преступления мной совершенно не было. Не признаю вину», — сказал Бишимбаев.