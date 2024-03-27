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Куандык Бишимбаев: У меня не было возможности рассказать свою историю

Главное судебное разбирательство по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Бишимбаев заявил, что не признает свою вину в убийстве Салтанат Нукеновой.

«У меня не было возможности рассказать свою историю ни на досудебном расследовании, нигде. Вообще. Всё, что было зачитано прокурором, это во многом измышления, в которых нет никаких подтверждений и свидетельств. По статье 110 такого преступления мной совершенно не было. Не признаю вину», — сказал Бишимбаев.

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По его словам, у него не было намерения убить человека.

«Я не то, что в полном объёме не признаю (вину — Прим.ред.). Я не совершал умышленное убийство человека с особой жестокостью», — заявил подсудимый.

Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.

Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Стало известно, что Бишимбаев шантажировал Салтанат Нукенову интимным видео. Также стали известны некоторые детали смерти девушки.

Суд отклонил все ходатайства стороны защиты Бишимбаева, кроме прошения о суде присяжных.

27 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоялся отбор присяжных заседателей по делу Бишимбаева. Отобраны 12 человек: 10 основные, двое — запасные..

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Родные убитой опасались, что дело могут «замять».

Отец экс-министра Куандыка Бишимбаева ранее заявлял, что семья погибшей оказывает давление на следствие.