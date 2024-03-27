Куандык Бишимбаев: У меня не было возможности рассказать свою историю

Бишимбаев заявил, что не признает свою вину в убийстве Салтанат Нукеновой.
«У меня не было возможности рассказать свою историю ни на досудебном расследовании, нигде. Вообще. Всё, что было зачитано прокурором, это во многом измышления, в которых нет никаких подтверждений и свидетельств. По статье 110 такого преступления мной совершенно не было. Не признаю вину», — сказал Бишимбаев.
По его словам, у него не было намерения убить человека.
«Я не то, что в полном объёме не признаю (вину — Прим.ред.). Я не совершал умышленное убийство человека с особой жестокостью», — заявил подсудимый.
Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.
Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).
Стало известно, что Бишимбаев шантажировал Салтанат Нукенову интимным видео. Также стали известны некоторые детали смерти девушки.
Суд отклонил все ходатайства стороны защиты Бишимбаева, кроме прошения о суде присяжных.
27 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоялся отбор присяжных заседателей по делу Бишимбаева. Отобраны 12 человек: 10 основные, двое — запасные..
Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Родные убитой опасались, что дело могут «замять».
Отец экс-министра Куандыка Бишимбаева ранее заявлял, что семья погибшей оказывает давление на следствие.