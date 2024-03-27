БК «Пари НН» передаст средства с матча пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» направит все средства, вырученные от продажи билетов на матч с «Руной», семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается на странице нижегородского баскетбольного клуба в социальной сети ВКонтакте.
— В наших силах помочь и поддержать тех, кто сейчас в этом нуждается больше всего, — пишут представители БК «Пари Нижний Новгород».
Отметим, матч Единой Лиги ВТБ «Руна» — БК «Пари НН» состоится 28 марта, в Москве в ДС «Динамо».
Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Группа террористов открыла огонь перед концертом группы «Пикник». Вслед за этим они устроили в здании пожар.