БК «Пари НН» передаст средства с матча пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» направит все средства, вырученные от продажи билетов на матч с «Руной», семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается на странице нижегородского баскетбольного клуба в социальной сети ВКонтакте.