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БК «Пари НН» передаст средства с матча пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Матч БК «Пари НН» — «Руна» состоится 28 марта.

Источник: Комсомольская правда

Баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» направит все средства, вырученные от продажи билетов на матч с «Руной», семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается на странице нижегородского баскетбольного клуба в социальной сети ВКонтакте.

— В наших силах помочь и поддержать тех, кто сейчас в этом нуждается больше всего, — пишут представители БК «Пари Нижний Новгород».

Отметим, матч Единой Лиги ВТБ «Руна» — БК «Пари НН» состоится 28 марта, в Москве в ДС «Динамо».

Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Группа террористов открыла огонь перед концертом группы «Пикник». Вслед за этим они устроили в здании пожар.

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