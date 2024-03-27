«Засмотрелся на рекламу»: волжанину грозит тюрьма за сбитых на переходе двух школьниц 13 лет

Волгоградская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Волжского, который сбил двух школьниц на пешеходном переходе. Одна из девочек получила тяжкие травмы, а вторая отделалась ссадинами. Мужчине грозит два года тюрьмы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, ДТП произошло в июле 2023 года на улице Карбышева.