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«Засмотрелся на рекламу»: волжанину грозит тюрьма за сбитых на переходе двух школьниц 13 лет

Под Волгоградом судят сбившего двух школьниц лихача.

Волгоградская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Волжского, который сбил двух школьниц на пешеходном переходе. Одна из девочек получила тяжкие травмы, а вторая отделалась ссадинами. Мужчине грозит два года тюрьмы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, ДТП произошло в июле 2023 года на улице Карбышева.

— Напротив дома № 127 водитель, приближаясь к пешеходному переходу, отвлекся от управления транспортным средством, рассматривая по сторонам вывески торговых объектов. В результате мужчина сбил двух девочек, — уточнили в областной прокуратуре.

Мужчина полностью признал свою вину. Собранные материалы находятся в Волжском городском суде.