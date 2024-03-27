Белгородцы поблагодарили воронежцев за оказанную помощь

— Сейчас очень важно всесторонне поддержать наших соседей, которые приехали к нам. Мы обеспечиваем их жизнеустройство и помогаем с решением различных вопросов. Но, конечно, им особенно приятна помощь рядовых граждан, а не только властей. И такая помощь продолжает поступать до сих пор, — поделилась глава регионального министерства социальной защиты Ольга Сергеева.