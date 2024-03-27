Белгородцы поблагодарили воронежцев за оказанную помощь

В Воронежскую область приехало более 300 белгородцев, вынужденных покинуть свои дома из-за участившихся обстрелов со стороны Украины. В основном это женщины, дети и пожилые люди. Жители соседнего региона выразили благодарность за оказанный прием и в первую очередь за теплое отношение воронежцев, которые оказывают им помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду, 27 марта.
Люди сказали спасибо за то, что им приобрели необходимые лекарства, продукты, одежду и игрушки для детей.
— Сейчас очень важно всесторонне поддержать наших соседей, которые приехали к нам. Мы обеспечиваем их жизнеустройство и помогаем с решением различных вопросов. Но, конечно, им особенно приятна помощь рядовых граждан, а не только властей. И такая помощь продолжает поступать до сих пор, — поделилась глава регионального министерства социальной защиты Ольга Сергеева.
Первая организованная группа женщин и детей из Белгородской области прибыла в хохольский центр во вторник, 19 марта. Еще одну группу, прибывшую в Воронежскую область накануне, разместили в санатории имени Цюрупы в Лискинском районе.
Для жителей соседнего региона подготовили одно-, двух- и трехместные номера, а сразу после заселения взрослых и детей осмотрели врачи.
Позже, 21 марта, регион принял еще одну группу из Белгорода. Их поселили в Нижнедевицком районе.
Все неравнодушные воронежцы могут привезти вещи или оказать другую гуманитарную помощь прибывшим в наш регион белгородцам. Горожане могут обратиться в районное отделение соцзащиты по своему месту жительства.