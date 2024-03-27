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В Казани на улице Айдарова дерево упало на трамвайные пути

Службы выехали на место для устранения последствий аварии.

Источник: Татарстан 24

В Казани на улице Айдарова упавшее на контактную сеть дерево временно остановило движение трамвайного маршрута № 8. Службы предприятия незамедлительно выехали на место происшествия для устранения последствий. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС».

В связи с произошедшим пассажирам и жителям города рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные изменения в расписании общественного транспорта.

Ранее мы писали, что на проспекте Победы в Казани 24-летний водитель иномарки Hyundai, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерял управление и чуть не вылетел на трамвайные пути. Спасло ситуацию лишь столкновение с тремя деревьями, которые остановили машину.