В Казани на улице Айдарова дерево упало на трамвайные пути

Ранее мы писали, что на проспекте Победы в Казани 24-летний водитель иномарки Hyundai, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерял управление и чуть не вылетел на трамвайные пути. Спасло ситуацию лишь столкновение с тремя деревьями, которые остановили машину.