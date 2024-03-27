Судьба 12-летней девочки-маугли в Петербурге заинтересовала Бастрыкина

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту издевательств над ребенком. По информации следствия, девочка страдала от жестокого обращения со стороны своего отца. Несовершеннолетней наносили побои, ее ограничивали в приеме еды, девочку также удерживали на цепи. Все это стало основанием для возбуждения уголовного дела, оно открыто по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ. Мужчине предъявлено обвинение.
«Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что пострадавшая находится в социальном детском учреждении, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.