Судьба 12-летней девочки-маугли в Петербурге заинтересовала Бастрыкина

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту издевательств над ребенком. По информации следствия, девочка страдала от жестокого обращения со стороны своего отца. Несовершеннолетней наносили побои, ее ограничивали в приеме еды, девочку также удерживали на цепи. Все это стало основанием для возбуждения уголовного дела, оно открыто по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ. Мужчине предъявлено обвинение.