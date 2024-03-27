Школьницу, поблагодарившую террористов в «Крокусе», лишили стипендии

Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны подготовили «окно» для перехода границы. Московский суд арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Фаридуна Шамсиддина и Мухаммадсобира Файзова, им предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.