Школьницу, поблагодарившую террористов в «Крокусе», лишили стипендии

«В городской администрации, <…> где недавно ее чествовали за выдающиеся заслуги в области культуры и вручали именную стипендию, <…> сообщили, что больше в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры, она не обучается, стипендию не получает», — говорится в материале.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал. Нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России. По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны подготовили «окно» для перехода границы. Московский суд арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Фаридуна Шамсиддина и Мухаммадсобира Файзова, им предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы.