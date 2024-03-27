Жители Кубани напали на полицейского за вопрос, зачем они роются в мусорке

Ответом стала вспышка насилия: курсанта избили руками и ногами. Это увидел бывший неподалеку 30-летний оперуполномоченный ЛУ МВД России на транспорте, который также показал удостоверение и потребовал прекратить избиение. Но подозреваемые напали и на него, «причинив телесные повреждения головы и тела», отобрали личные вещи и скрылись. Очевидцы вызвали экстренные службы, потерпевшие были госпитализированы, сейчас им оказывается «необходимая медицинская помощь».