Жители Кубани напали на полицейского за вопрос, зачем они роются в мусорке

«Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 20- и 33-летних мужчин. Они подозреваются в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении сотрудников полиции (часть 2 статьи 318 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером в минувшую среду 21-летний курсант университета МВД России в свое свободное время находился на улице Стахановской краевого центра, где заметил, как двое мужчин с фонариком осматривают мусорные баки. Он подошел к ним, представился, предъявил служебное удостоверение и попросил объясниться.
Ответом стала вспышка насилия: курсанта избили руками и ногами. Это увидел бывший неподалеку 30-летний оперуполномоченный ЛУ МВД России на транспорте, который также показал удостоверение и потребовал прекратить избиение. Но подозреваемые напали и на него, «причинив телесные повреждения головы и тела», отобрали личные вещи и скрылись. Очевидцы вызвали экстренные службы, потерпевшие были госпитализированы, сейчас им оказывается «необходимая медицинская помощь».
Уточняется, что сейчас назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время следователь приступит к их допросу.