Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Кубани напали на полицейского за вопрос, зачем они роются в мусорке

КРАСНОДАР, 27 мар — РИА Новости. Следователи в Краснодаре завели уголовное дело в отношении двух мужчин, которые после вопроса, зачем они осматривают мусорные баки, напали на курсанта университета МВД и полицейского, последнего еще и ограбив, сообщили в СУСК по региону.

Источник: © РИА Новости

«Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 20- и 33-летних мужчин. Они подозреваются в применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении сотрудников полиции (часть 2 статьи 318 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером в минувшую среду 21-летний курсант университета МВД России в свое свободное время находился на улице Стахановской краевого центра, где заметил, как двое мужчин с фонариком осматривают мусорные баки. Он подошел к ним, представился, предъявил служебное удостоверение и попросил объясниться.

Ответом стала вспышка насилия: курсанта избили руками и ногами. Это увидел бывший неподалеку 30-летний оперуполномоченный ЛУ МВД России на транспорте, который также показал удостоверение и потребовал прекратить избиение. Но подозреваемые напали и на него, «причинив телесные повреждения головы и тела», отобрали личные вещи и скрылись. Очевидцы вызвали экстренные службы, потерпевшие были госпитализированы, сейчас им оказывается «необходимая медицинская помощь».

Уточняется, что сейчас назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Подозреваемые задержаны, в ближайшее время следователь приступит к их допросу.

СК