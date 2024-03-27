«На ее место так никто и не сел»: пропавшую в Дагестане ростовскую студентку ждут одногруппники

— По телефону мне всю дорогу говорили, что Аня могла броситься в море, так как камера видеонаблюдения сняла ее на пляже ведомственного санатория. Я ничего не понимала. В голове крутились вопросы, на которых не было ответа. Аня — любимый, домашний ребенок. Она — умничка. Всегда переживала за меня, боялась расстроить. Строила планы на будущее. Говорила, что хочет встать на ноги, создать семью, родить ребенка и иметь возможность ни в чем ему не отказывать.