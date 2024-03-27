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Десятки котов со вспоротыми животами обнаружили в Донецке Ростовской области

В Донецке Ростовской области начали проверку из-за зверски убитых котов.

Источник: Комсомольская правда

В Донецке Ростовской области начали проверку после обнаружения жестоко убитых животных. Эту информацию сегодня, 27 марта, подтвердили в пресс-службе управления МВД России по региону.

— Поступило сообщение об обнаружении туши животных. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Выясняются обстоятельства случившегося, а также люди, причастные к совершению противоправных действий, — прокомментировали в полиции.

Добавим, информация о расправе над котами ранее была опубликована в социальных сетях. Очевидцы рассказали о «настоящем кладбище домашних животных на территории 3-го микрорайона», у некоторых умерших якобы «были вспороты животы, не было внутренних органов и не хвостов».