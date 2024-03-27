Десятки котов со вспоротыми животами обнаружили в Донецке Ростовской области

Добавим, информация о расправе над котами ранее была опубликована в социальных сетях. Очевидцы рассказали о «настоящем кладбище домашних животных на территории 3-го микрорайона», у некоторых умерших якобы «были вспороты животы, не было внутренних органов и не хвостов».