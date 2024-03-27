Вода на дорогах, в автобусах и даже в подъездах: первый весенний дождь в Тольятти обернулся «вселенским потопом»

Погода решила испытать жителей Тольятти на прочность. Первый весенний дождь 26 марта обернулся для жителей города настоящей проблемой. Ливень за несколько часов погрузил Автоград в воду — затопило дороги, тротуары и даже подъезды домов. Рассказываем, как Тольятти переживает буйство стихии и что делают власти для нормализации ситуации.
На дорогах потоп, машины тонут
Мощный ливень обрушился на Тольятти днем 26 марта. К вечеру часть дорог в городе оказалась затоплена. Да так сильно, что водителям и пешеходам городской отдел ГИБДД посоветовал туда не соваться. В Автозаводском районе реки образовались на улицах Автостроителей и Офицерской, на Московском проспекте и Южном шоссе; в Центральном районе — на улицах Базовой, Льва Толстого, Ларина, Карбышева, Автозаводском шоссе; в Комсомольском районе — на улице Никонова. Автомобилям приходилось там плыть едва ли не по капот в воде. Преодолеть огромные лужи смогли далеко не все.
Воды в Тольятти оказалось так много, что она заливала салоны автобусов и первые этажи некоторых домов. Перед подъездами образовались целые океаны, которые преодолеть без высоких резиновых сапог довольно проблематично. Некоторые жители даже всерьез задумались о покупке лодки или каноэ. Один из горожан даже устроил заплыв по улице Офицерской. В «большое плавание» он отправился на надувном матрасе и с укороченными веслами.
По данным Тольяттинской гидрометобсерватории, за 12 часов в городе выпала месячная норма осадков — 50,1 мм. Ливень 26 марта побил там рекорд 1972 года. Дождь в Автограде идет не переставая уже более суток. Судя по всему, не за горами новый рекорд.
Ответ городской администрации
Почему город оказался в воде, объяснил мэр Николай Ренц. По его словам, все подтопления в Автозаводском районе, который пострадал от ливня больше всего, происходят из-за того, что почти вся ливневка находится на подпоре — из дождеприемников идет вода.
Ливневки не спралвяются с таким большим объемом воды администрация Тольятти.
— Коллектор переполнен и не успевает отвадить воду. Сейчас специалисты АО «ТЕВИС» локально прочищают ливневую канализацию, откачивают и пробивают от грязи подводящие и отводящие сети от коллекторов, — написал глава города в своем телеграм-канале.
По данным Николая Ренца, на 2024 год компания запланировала модернизацию ливневой системы. В частности, работы проведут на улицах Дзержинского и Юбилейной.
— Там очень узкое горлышко, куда попадает вода с улиц Юбилейной, Офицерской и Дзержинского, и ливневка не справляется. В этом году специалисты сделают дублирующий коллектор, который запустят в мае. Это должно решить вопрос с подтоплениями, — отметил мэр.
Там, где ливневок нет или они не справляются с большим объемом дождевых вод, коммунальщики проводят откачку с помощью бойлеров. В мэрии отметили, что удалось улучшить ситуацию на улицах Борковской, Офицерской, Юбилейной и на Ленинском проспекте. Особое внимание по откачке воды уделено микрорайонам Федоровка и Шлюзовой.
Подключилась прокуратура
Между тем прокуратура Тольятти уже начала проверку из-за затопления дорог. Сотрудники надзорного ведомства проверяют работу городской администрации и компаний, которые занимаются содержанием дорог и дождевых канализаций. Они оценят действия ответственных лиц по предотвращению и ликвидации потопа.
Дождь сменит метель
По данным Приволжского УГМС, тольяттинцам придется еще немного потерпеть. Дождь будет идти всю среду, 27 марта. К нему добавится мокрый снег, возможна кратковременная метель. Порывы северо-западного ветра местами будут достигать 15−20 м/с. На дорогах местами гололедица и снежная каша. Снег продолжит идти ночью и утром в четверг, 28 марта. Отсутствием осадков порадуют пятница и суббота.