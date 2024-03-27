Вода на дорогах, в автобусах и даже в подъездах: первый весенний дождь в Тольятти обернулся «вселенским потопом»

Мощный ливень обрушился на Тольятти днем 26 марта. К вечеру часть дорог в городе оказалась затоплена. Да так сильно, что водителям и пешеходам городской отдел ГИБДД посоветовал туда не соваться. В Автозаводском районе реки образовались на улицах Автостроителей и Офицерской, на Московском проспекте и Южном шоссе; в Центральном районе — на улицах Базовой, Льва Толстого, Ларина, Карбышева, Автозаводском шоссе; в Комсомольском районе — на улице Никонова. Автомобилям приходилось там плыть едва ли не по капот в воде. Преодолеть огромные лужи смогли далеко не все.