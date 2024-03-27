На складе Wildberries в Электростали завершили проверку

«Проверка документов в рамках работы правоохранительных органов на складе в Электростали закончена. 38 исполнителей склада пройдут дополнительную проверку для уточнения данных в правоохранительных органах», — говорится в сообщении.
Остальные работники вернулись к своей деятельности. Склад работает в штатном режиме.
Ранее в оперативных службах ТАСС рассказали, что полицейские и росгвардейцы проводят проверочные мероприятия в одном из сортировочных центров Wildberries в Электростали. В самой компании сообщали, что на объекте идет проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов.