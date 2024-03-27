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На складе Wildberries в Электростали завершили проверку

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Проверочные мероприятия на складе Wildberries в Электростали завершены, при этом 38 работников пройдут дополнительную проверку для уточнения данных, сообщается в Telegram-канале пресс-службы онлайн-ретейлера.

Источник: РИА "Новости"

«Проверка документов в рамках работы правоохранительных органов на складе в Электростали закончена. 38 исполнителей склада пройдут дополнительную проверку для уточнения данных в правоохранительных органах», — говорится в сообщении.

Остальные работники вернулись к своей деятельности. Склад работает в штатном режиме.

Ранее в оперативных службах ТАСС рассказали, что полицейские и росгвардейцы проводят проверочные мероприятия в одном из сортировочных центров Wildberries в Электростали. В самой компании сообщали, что на объекте идет проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов.