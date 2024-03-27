В Краснодаре осудили пластического хирурга, изуродовавшего модель из Сочи

Операция привела к тому, что у 43-летней пациентки появились двусторонняя нейропатия лицевого нерва, тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица. У женщины перестали смыкаться веки, осложнения привели и к появлению других дефектов.
Хирурга изначально обвиняли по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Позже действия медика квалифицировали по ч. 2 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Фигуранту назначили наказание в виде ограничения свободы на срок три года, однако, в связи с истечением сроков давности, господин Комаров освобожден от назначенного наказания. Приговор в законную силу не вступил.
Самой пострадавшей пациентке помог исправить ошибку пластический хирург из Москвы. По словам самой модели, она выглядит лучше.