В Краснодаре осудили пластического хирурга, изуродовавшего модель из Сочи

Хирурга изначально обвиняли по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Позже действия медика квалифицировали по ч. 2 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Фигуранту назначили наказание в виде ограничения свободы на срок три года, однако, в связи с истечением сроков давности, господин Комаров освобожден от назначенного наказания. Приговор в законную силу не вступил.